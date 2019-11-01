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США расширили санкции против Ирана

Ведомости
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США ввели дополнительные санкции против Ирана. Они направлены против строительного сектора страны и ее ядерной программы.

Американские власти пришли к выводу, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции, который США объявили террористической организацией. В связи с этим США решили ввести запрет на поставку в Иран нескольких используемых в строительстве материалов, в том числе необработанных и полуобработанных графита и угля.

Кроме того, США запретили ввозить в Иран нержавеющую сталь и трубы из нее, а также некоторые виды фольги, потому что они могут быть использованы в рамках иранской ядерной программы. Эти ограничения должны помешать ее развитию, отмечается в сообщении Госдепартамента.

В конце сентября США ввели санкции против Национального банка Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что это самые строгие меры, которые когда-либо применялись по отношению к Ирану. По словам министра финансов Стивена Мнучина, банк был последним источником средств для иранских властей. 

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Политика
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NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы. Белый дом отказался объяснить это решение президента. По словам близкого к Трампу источника газеты, оно связано с налоговыми вопросами.

Трамп был взбешен, когда прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс потребовал его налоговые декларации за последние восемь лет, рассказал собеседник издания. В начале октября суд удовлетворил требование Вэнса, но это решение было заблокировано апелляционным судом. Переезд президента никак не сможет повлиять на это дело, отмечает NYT.

Во Флориде нет подоходного налога и налога на наследство. Подоходный налог штата Нью-Йорк достигает 9%.

Прежним постоянным местом жительства Трампа был небоскреб Trump Tower в центре Манхэттена. По данным NBC News, с момента вступления в должность президента Трамп действительно провел там меньше времени, чем во Флориде — 20 против 99 дней. В качестве других место проживания президент США также указал Белый дом и его частный гольф-клуб в Нью-Джерси.

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Технологии
Новости

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Ведомости
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Вице-премьер Юрий Борисов несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в законодательство для замещения используемого иностранного оборудования на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Азера Талыбова, направленного в коллегию Военно-промышленной комиссии России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь, с которым ознакомился РБК. Его подлинность изданию подтвердил федеральный чиновник.

К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, банков, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности. Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.

Вопросы замещения иностранного оборудования сейчас прорабатываются ФСТЭК и Минпромторгом, сообщил РБК представитель Минкомсвязи. По его словам, использование отечественного софта позволит повысить безопасность и устойчивость функционирования КИИ, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок и закупок компаний с госучастием.

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Технологии
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Reuters: хакеры взломали с помощью WhatsApp смартфоны чиновников из 20 стран

Ведомости
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Хакеры смогли получить доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников как минимум 20 стран с помощью уязвимости в WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, жертвами хакерской атаки стали граждане США, ОАЭ, Пакистана, Мексики и Индии. Reuters не смогло подтвердить, были ли они чиновниками.

Накануне стало известно, что WhatsApp и владеющий мессенджером Facebook подали иск к израильской компании NSO Group, которая специализируется на создании софта для спецслужб. В иске говорится, что NSO Group использовала WhatsApp для распространения вредоносного программного обеспечения, жертвами которого стали почти 1400 пользователей. Среди них были юристы, журналисты, правозащитники, дипломаты и другие высокопоставленные иностранные чиновники. NSO Group отвергла обвинения, отметив, что ее продукты созданы для помощи правоохранительным органам в поимке преступников.

Об уязвимости в WhatsApp, которая позволяла при помощи голосовых звонков устанавливать на смартфон программу-шпион, в мае писала Financial Times. Чаще всего устанавливалась программа Pegasus, разработанная NSO Group.

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Бизнес
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Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»

Ведомости
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Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента. «За» проголосовал 341 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Новый оператор, переданный на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины» (будет курироваться минфином Украины), сможет начать полноценную работу с 1 января 2020 г.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Принятый закон необходим для заключения контракта на транзит газа с «Газпромом». Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщал, что новая компания «Оператор ГТС Украины» будет готова к заключению соглашений с «Газпромом» лишь после 17 декабря. Киев понимает значимость бесперебойного снабжения Европы газом и настроен уложиться в заявленные сроки, подчеркнул министр.

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Политика
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МИД Израиля назвал дату возобновления работы своего посольства в России

Ведомости
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Дипломатические миссии Израиля возобновят работу 1 ноября. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «РИА Новости». «Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», – заявила она.

Накануне, 30 октября, посольство Израиля в Москве сообщило, что оно закрывается. В произошедшем дипломатическое представительство обвинило министерство финансов Израиля. Министерство, как заявило посольство, нарушило «согласованные и подписанные <...> договоренности» и обязало «посланников Государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

О каких именно нарушениях и договоренностях идет речь, посольство не уточнило.

Издание Times of Israel писало, что сотрудники МИДа и минобороны начали забастовку, которая может затронуть дипмиссии по всему миру. Недовольство сотрудников вызвало решение минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру. Также ведомство устанавливает новые стандарты отчетности, по которым будут пересмотрены данные о прошлых расходах. Это может вынудить дипломатов вернуть в казну значительные суммы денег.

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Бизнес
Новости

Reuters узнало подробности переговоров о выкупе Гуцериевым своих активов у «Траста»

Ведомости
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Бизнесмен Михаил Гуцериев договаривается о выкупе за 95 млрд руб. активов, переданных ЦБ в 2017 г., в частности девелоперской компании А101 и доли в «Русснефти». Об этом свидетельствует презентация, подготовленная в середине сентября банком «Траст», пишет Reuters. Данные презентации подтвердили Reuters два источника: один из них близок к банку «Траст», а другой – к банку «Открытие».

В презентации, пишет агентство, говорится о путях возможного соглашения Гуцериева и «Траста». В результате сделки банк может получить 136 млрд руб., из которых 95 млрд руб. – деньгами, в течение пяти лет в обмен на отказ от претензий к участникам соглашения после сентября 2024 г. Гуцериев, в свою очередь, получит, в частности, 49% акций А101, также он планирует выкупить пакет привилегированных акций «Русснефти».

Акции «Интеко» и A101 и пакет префов «Русснефти» Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов, контролировавшие группу Бинбанка и Ростбанка, передали ЦБ в конце 2017 г. Это было сделано, чтобы частично разделить с регулятором затраты на санацию этих банков.

На спасение группы ЦБ направил более 850 млрд руб. В презентации «Траста» говорится, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», – 372 млрд руб. Но потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать более 750 млрд руб., поскольку включают помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами ЦБ – 383 млрд руб. Претензии непосредственно к Гуцериеву – 85,5 млрд руб., говорится в презентации.

Менеджмент «Траста» рекомендовал наблюдательному совету пойти на предложение бизнесмена об урегулировании долга. По оценкам менеджеров, взыскать с бизнесмена можно лишь около 42 млрд руб. и то при положительном решении суда, что значительно меньше предложенных в рамках мирового соглашения 136 млрд руб.

В презентации также указано, что общая долговая нагрузка бизнеса Гуцериева – 1,025 трлн руб. «Трасту» выгоднее пойти на мировую, чем пытаться взыскать прогнозный ущерб более чем в 750 млрд руб. через суды, говорится в документе.

Пресс-служба «Траста» отказалась от комментариев. Пресс-службы «Сафмара» и «Русснефти» также отказались от комментариев.

Накануне, 30 октября, РБК, ссылаясь на источники, писал, что Гуцериев может выкупить 49% А101 с баланса «Траста» и довести свою долю до 100%.

11 октября Forbes со ссылкой на два источника писал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и Шишханова, составляет почти 1 трлн руб. ($15 млрд). «Сафмар» в ответ заявил, что руководство издания выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики. Forbes подал на «Сафмар» в суд.

Политика
Новости

«Исламское государство» назвало имя нового лидера

Ведомости
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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади мертв, сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. Новым лидером ИГ стал Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Организация также подтвердила смерть своего представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Президент поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной ей территорией Сирии к месту спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против аль-Багдади – большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.

Аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 г. Трамп рассказал, что он пытался скрыться, когда понял, что его выследили. Он ушел в подземный туннель, но тот заканчивался тупиком. Оказавшись в безвыходной ситуации, террорист взорвал себя с помощью пояса смертника. Вместе с аль-Багдади погибли трое детей, сообщает Reuters.

Политика
Новости

Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии

Ведомости
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Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам общего режима ростовского предпринимателя Андрея Каковкина. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда. Каковкин стал первым участником списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который вернулся в Россию. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащие одной из коммерческих компаний.

3 февраля 2018 г. Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. На встречу пришли около 40 человек, бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию.

6 сентября прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Каковкин объяснял это решение тем, что если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года», писал РБК. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал «Интерфаксу», что возобновление уголовного дела продиктовано необходимостью соблюсти законность.

Бизнес
Новости

Суд обязал «Конкорд» Пригожина выплатить компенсации родителям отравившихся детей

Ведомости
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Мещанский суд Москвы обязал поставляющие питание в детские сады «Конкорд» и «Вито-1» Евгения Пригожина выплатить компенсации родителям детей, отравившихся в дошкольных учреждениях в декабре прошлого года, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Решение было вынесено по двум коллективным искам. Первый иск подали 16 родителей, второй − 14 граждан. Истцы требовали по 500 000 руб. компенсации каждому пострадавшему. Иски удовлетворены частично, требования к департаментам образования Москвы и детским садам были отклонены.

По информации «МБХ медиа», всего компании должны будут выплатить компенсации морального вреда и возместить расходы на лечение на общую сумму около 300 000 руб. Каждый истец получит около 10 000−15 000 руб.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, представлявшая истцов, сообщила в Twitter, что решение будет обжаловано.

Представитель «Конкорда» в суде настаивал, что у сотрудников компании по результатам исследований не обнаружена дизентерия, следовательно, их вины в заболевании детей нет. В свою очередь представитель Роспотребнадзора заявил в суде, что связь компаний с отравлением детей есть, но источник очага инфекции ведомство установить не смогло.

В феврале ФБК сообщил, что «Конкорд» был одним из поставщиков питания в московские детские сады, где в декабре 2018 г. были зафиксированы случаи заболевания дизентерией. Роспотребнадзор установил, что в детских садах отравились 127 детей, из них у 57 была обнаружена дизентерия, у остальных наблюдались другие виды кишечной инфекции, заявляла «Ведомостям» руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. В конце февраля «Конкорд» сообщил о готовности выплатить компенсации заболевшим дизентерией.

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-владелец Внешпромбанка просит суд увеличить месячное содержание до 310 000 фунтов

Ведомости
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Бывший владелец обанкротившегося Внешпромбанка Георгий Беджамов попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение его месячных трат, говорится в сообщении портала судебной информации Law360, пишет Forbes. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) бизнесмен может тратить до 80 000 фунтов ($103 000) в месяц. Ограничение было установлено после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на 1,3 млрд фунтов ($1,7 млрд).

В заявлении в суд Беджамов указывает, что если ограничения останутся в силе, ему и его семье придется покинуть дома в Лондоне и Монако. Представитель бизнесмена Джастин Фенвик во время слушаний в Высоком суде Лондона сообщил, что ограничение снизило стандарты жизни его клиента, заставив ужаться в тратах. Беджамов просил суд разрешить ему тратить до 310 000 фунтов ($400 000). По его мнению, суд ошибочно полагает, что стандарты жизни его семьи снизились с тех пор, как они покинули Россию в 2015 г. Бизнесмен уверяет, что они выросли. Фенвик в суде сообщал, что приказ об аресте активов не дает права требовать сокращения трат на жизнь, даже если эти траты и выглядят расточительно по обычным стандартам. Он отметил, что расходы его клиента выросли в том числе из-за расходов на безопасность после того, как ему стали угрожать убийством и похищением. Кроме того, разбирательства с Внешпромбанком в английском суде обошлись бизнесмену в 6 млн фунтов ($7,7 млн).

Представитель Внешпромбанка заявил об отсутствии доказательств того, что траты Беджамова на бизнес, в том числе расходы на членство в гольф-клубе, помогли ему хоть что-то заработать с тех пор, как он покинул Россию. Он назвал «необъяснимым» то, что Беджамов шесть лет снимал дом в Монако за 1 млн евро в год, а потом переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и таким образом удвоил свои траты.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. В январе 2016 г. организация обанкротилась. ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей.

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше 50 000 фунтов ($61 500) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса. В июне банкир уже просил у суда разрешение тратить более 320 000 фунтов ($393 800) в месяц на себя и семью. Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со 100 000 до 80 000 фунтов в месяц. Отказ мотивирован тем, что с момента отъезда из России Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.

Политика
Новости

Подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара проверят психиатры

Ведомости
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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального главка Следственного комитета России. По данным агентства, ранее мужчина не был судим.

Днем 31 октября вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил ребенка во время «тихого часа». Охрана пропустила его, решив, что это отец одного из воспитанников.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия, им оказался 36-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи также возбудили дела о халатности и услугах, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые допустили случившиеся.

Подозреваемый объяснил убийство ребенка тем, что это было нужно, чтобы сбылось заклинание. «Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им», – пояснил он следователям после задержания (видео опубликовал Telegram-канал Mash). Книгу мужчина, по его словам, взял в одном из книжных магазинов города.

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