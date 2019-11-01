Политика

Новости

Суд признал законным включение фонда Навального в реестр иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к Министерству юстиции с требованием признать незаконным включение в реестр иностранных агентов, сообщает «МБХ медиа» из зала суда.

ФБК был включен в реестр иностранных агентов в начале октября. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas.

Фонд оспорил это решение в суде и потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Юристы ФБК настаивают на том, что фонд не принимал иностранное финансирование: в тот момент, когда оно поступило, его счета были заблокированы в связи с уголовным делом об отмывании денег. Кроме того, средства были возвращены.

Представитель Минюста в суде заявил, что ФБК, несмотря на блокировку счета, все равно мог вернуть деньги или отказаться от них, публично заявив об этом. «Фонд таких действий не предпринял, значит, фонд [деньги] принял», – заявил представитель ведомства. Вернуть деньги ФБК решил только после включения в реестр иностранных агентов, добавил он.

При этом представитель Минюста возразил против предложения обратиться к Альфа-банку и проверить принятие платежа и сведения о плательщиках.