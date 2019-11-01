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Минздрав опроверг дефицит инсулина в России

Министерство здравоохранения России заявило об отсутствии дефицита инсулина в российских регионах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства «Ведомостям». Объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, отмечается в сообщении.

Российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. – август 2019 г. составил 14,8 млн упаковок, средний ежегодный прирост составляет 6%, ссылается министерство на данные аналитической базы IQVIA. Крупнейшие зарубежные производители локализовали свое производство в России, отмечает Минздрав. Ведомство также приводит данные по несостоявшимся закупкам: по итогам трех кварталов только в 21 регионе России число несостоявшихся закупок превышает 33%.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов есть перебои с обеспечением инсулином. По данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в августе РБК, в этом году была сорвана четверть всех аукционов по госзакупкам инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют заказчики – госучреждения.