Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Статья опубликована в № 4931 от 30.10.2019 под заголовком: Лекарства от государства

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Максим Стулов / Ведомости

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».

В большинстве развитых стран обеспечение рецептурными препаратами неотъемлемая часть гарантий в области здравоохранения, пишут они. Но в России нет всеобщего охвата населения лекарствами в амбулаторном звене, бесплатно их получают только по отдельным льготам, а львиную долю люди вынуждены покупать за свой счет, объяснил Назаров «Ведомостям». Многие не покупают, болеют и попадают в более дорогие для бюджета больницы. Или покупают, но тогда опускаются ниже прожиточного минимума – это недосчитанные 2% к официальным показателям бедности, считает он.

Иногда пациентов госпитализируют, только чтобы они получили необходимые лекарства, замечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, а когда человек выписывается, он может перестать принимать лекарства, что чревато рецидивом или даже инвалидизацией.