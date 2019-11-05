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Предполагаемому убийце ребенка в детсаду в Нарьян-Маре предъявили обвинение

Мужчине, задержанному после убийства ребенка в детском саду «Сказка» в городе Нарьян-Маре, предъявлено обвинение. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). Он признал вину и раскаялся, подчеркивает СКР. Предъявлено обвинение и сотруднику частного охранного предприятия «Святогор» по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Он частично признал вину.

Кроме того, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) против должностных лиц детсада, «не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении». О каких именно должностных лицах идет речь, СКР не уточнил.

По версии следствия, обвиняемый подошел к центральному входу в детсад и позвонил в домофон. Охранник компании «Святогор» принял его за родителя и дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь. Тот поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Вторая воспитательница побежала звать на помощь. Няня группы привела охранника, а сотрудница хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Но к этому моменту мужчина уже нанес ножом ранение в шею шестилетнему мальчику, отмечает СКР.

Нападение произошло 31 октября. Мужчина, которого задержали на месте преступления, объяснил убийство тем, что это было нужно, чтобы сбылось заклинание. «Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им», – пояснил он следователям после задержания (видео опубликовал Telegram-канал Mash). Книгу мужчина, по его словам, взял в одном из книжных магазинов города. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.