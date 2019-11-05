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Пономарев создаст новую организацию после ликвидации движения «За права человека»

Правозащитник Лев Пономарев создает новую организацию после того, как Верховный суд решил ликвидировать его движение «За права человека». Об этом сообщается на сайте движения.

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название. Туда войдет часть ООД [общероссийского общественного движения] «За права человека». Это новое объединение с новым руководством», – цитируется в сообщении Пономарев.

Верховный суд постановил ликвидировать «За права человека» 1 ноября. Решение было принято по иску Минюста. Ведомство по результатам внеплановой проверки выявило различные нарушения. В частности, по его данным, движение Пономарева не всегда указывало в своих публикациях, в том числе в социальных сетях, что признано иностранным агентом.

Иноагентом движение было признано в феврале этого года. По закону об НКО – иностранных агентах, принятому в 2012 г., некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Пономарев неоднократно говорил, что движение не согласно со включением в перечень иноагентов.

«За права человека» – одна из старейших правозащитных организаций в России. Она начала работу в начале 90-х гг. и была официально зарегистрирована в ноябре 1997 г.