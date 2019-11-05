Политика

Новости

Мать осужденной в России израильтянки отозвала прошение об отмене выдачи в США хакера Буркова

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, отозвала прошение о приостановке экстрадиции хакера Алексея Буркова в США, обвиняемого в киберпреступлениях в банковской сфере. Об этом сообщает Ynetnews.

«После внимательного изучения проблемы я решила отозвать ходатайство. Наама не будет пешкой в игре русского хакера и его людей», – сказала Яффа Иссахар. Она также выразила уверенность, что власти Израиля смогут повлиять на российское руководство и ее дочь освободят.

31 октября Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Буркова. Петицию с этой просьбой подала в суд семья Иссахар, рассчитывая, что стороны договорятся об обмене осужденной израильтянки на Буркова, сообщает «РИА Новости». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном обмене.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Она признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде. С просьбой помиловать израильтянку к Путину обращался президент Израиля Реувен Ривлин.

Жителя Санкт-Петербурга Буркова задержали в декабре 2015 г. в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.