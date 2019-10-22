Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

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Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщаетРБК со ссылкой на запись.
«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», – сказала Яффа Иссахар в видеоролике. По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, у защиты израильтянки стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости». Еще один адвокат коллегии – Вадим Клювгант добавил, что деяние, совершенное на территории государства, становится преступным только в том случае, если оно представляет общественную опасность для его граждан. По его словам, израильтянка не представляла для России подобной угрозы.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Она признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать Иссахар. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об обращении Нетаньяху. «После того как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», – подчеркнул Песков.
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Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия, сообщили Reuters в Объединенном центре спасения и координации северной Норвегии. Судно находится в районе западного побережья. У судна возникли проблемы с двигателем, однако позже «оно восстановило способность к маневрированию», сообщает агентство. На помощь российскому ледоколу уже направляются буксиры.
Позже стало известно, что ледокол подал сигнал бедствия случайно. Он следует дальше по маршруту, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте.
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Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил Finantial Times (FT) исполнительный директор ING Ральф Хамерс. Он напомнил, что финансовые власти опасаются, что Libra будет активно использоваться для отмывания преступных доходов. Хамерс признал, что с развитием цифровых валют банкам стало сложнее выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег.
Представитель Facebook заверил FT, что компания не будет запускать проект, пока не получит соответствующее разрешение. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, возможно, посвятит этой проблеме часть своего выступления перед конгрессом на следующей неделе, сообщает издание.
Facebook представил Libra в середине июня. Предполагалось, что криптовалюта появится в 2020 г. и будет обеспечена валютой и активами, благодаря чему курс Libra должен быть стабильным. Для операций с криптовалютой пользователю нужно будет создать цифровой кошелек, интегрированный в Messenger и WhatsApp или доступный в виде отдельного приложения. При презентации криптовалюты Facebook обещал, что проект позволит легко и практически бесплатно совершать денежные переводы даже тем, у кого нет банковского счета, и сэкономить часть из $25 млрд, «которые мигранты теряют каждый год на комиссиях за перевод денег домой», обещал Facebook.
В октябре от участия в проекте Facebook отказались американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe. По словам их представителей, компании видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По данным The Wall Street Journal, причиной стала критика европейских и американских властей.
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Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.
В 2017–2019 гг. регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили из федеральной казны 7,9 млрд руб. для инвестирования этих денег в корпорации развития регионов, которые отбирают инвестиционные проекты, необходимые для успешного социально-экономического развития края. Однако из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 гг. реализовано только девять, указывает Счетная палата. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, так как и без государственной поддержки в этом федеральном округе создается около 70 000 рабочих мест ежегодно.
Претензии у аудиторов возникли и к механизму отбора инвестпроектов – он сложный, непрозрачный и связан с коррупционными рисками. За счет федерального бюджета происходит капитализация акционерных обществ, при этом федеральные органы власти не могут участвовать в их управлении и не имеют нужного опыта, пишет Счетная палата.
Согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 гг. в ближайшие три года из федерального бюджета на реализацию госпрограммы развития СКФО планируется потратить 39,6 млрд руб., в том числе 14,1 млрд – в 2020 г.
Путин 20 лет спустя встретился с ополченцами в Дагестане, которые дали отпор боевикам
Михаил Метцель / ТАСС
Президент России Владимир Путин 12 сентября приехал в село Ботлих в Дагестане и встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе – сентябре 1999 г.
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Михаил Метцель / ТАСС
Путин сказал приветственные слова, поднял рюмку и выпил ее до дна за победу над терроризмом. Таким образом, он выполнил свое обещание, данное 20 лет назад
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Михаил Метцель / ТАСС
Путин посидел за столом с жителями Ботлихского района и поблагодарил одну из местных жительниц, которая в ходе боевых действий 20 лет назад «командовала пищеблоком». «Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодными не остались. Все были сыты, все были довольны – и потому победили, благодаря нашей славной армии», – рассказала она Путину. Она выразила благодарность президенту за то, что он сдержал слово и приехал в Ботлих. «Рады с вами встретиться, 20 лет ждали, – отметила она
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НТВ
Посещая Ботлих 20 лет назад в августе 1999 г., Путин признался, что ему хотелось бы поднять тост за здоровье раненых и в память о погибших от рук боевиков. «Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи, Мы не имеем права позволить себе ни секунды слабости», – сказал тогда Путин. Он тогда предложил поставить стопку и выпить, когда «эти задачи принципиального характера будут решены»
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Вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в августе 1999 г. вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Согласно официальным данным, в ходе боевых действий в 1999 г. погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан
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Михаил Метцель / ТАСС
Вспоминая о событиях 1999 г., Путин подчеркнул, что тогда «было важно для всей России показать международным бандам, что народ не с ними». По его мнению, в этом была заслуга дагестанских ополченцев
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Михаил Метцель / ТАСС
Президент возложил цветы к мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района Дагестана, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе – сентябре 1999 г. и других локальных войнах. По обе стороны площадки установлены металлические конструкции с именами героев и погибших, а перед памятником горит вечный огонь. После возложения Путин в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами, а потом они сфотографировались на память. Собравшиеся около памятника проводили президента аплодисментами, передает «РИА Новости»
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Онлайн-супермаркет «Перекресток» (управляет компания X5 Retail Group) начал продавать товары из продуктовой сети «Вкусвилл», сообщаетРБК со ссылкой на руководителя направления электронной коммерции «Вкусвилла» Ларису Романовскую. Сейчас на сайте супермаркета можно купить 50 наименований продукции «Вкусвилла» под его собственной маркой «Избенка». Среди них творог, сырки, молоко, сметана и др. По словам Романовской, в ближайшее время ассортимент расширят до 382 позиций.
Компании сотрудничают по модели маркетплейса, «Вкусвилл» самостоятельно под заказ привозит продукты на склад (так называемый темный магазин), в котором собираются онлайн-заказы, объяснил представитель X5 Retail Group.
Директор по стратегии и электронной коммерции «Перекрестка» Леонид Довладбегян уверен, что сотрудничество выгодно обеим сетям. На фоне интереса к ЗОЖ популярность продуктов с ультракоротким сроком годности, на которых специализируется «Вкусвилл», растет. Сотрудничество с X5 Retail Group даст «Вкусвиллу» новый канал дистрибуции, сказал он. Партнерство ритейлеров станет первым случаем, когда онлайн-проект одной компании станет каналом продаж для другой, отмечает РБК.
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Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии страны. После подсчета голосов в 316 из 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 143 округах, ее основной конкурент – Консервативная партия получила большинство в 114 округах. На третьем месте расположился Квебекский блок (36 округов), на четвертом месте – Новая демократическая партия (22 округа).
В общей сложности за либералов отдали голоса 34,9% избирателей, за консерваторов – 32,8%, за демократов – 14,5%, за Квебекский блок – 8,2%. Остальные политические партии набрали в основном менее 1% голосов, но суммарно – 9,6% голосов.
Чтобы выиграть выборы и сформировать правительство, лидирующей партии необходимо получить поддержку не менее 170 избирательных округов.
Голосование на 43-х парламентских выборах в Канаде завершилось в 19 часов по местному времени (05.00 мск вторника). Жители страны выбирали представителей нижней палаты парламента – палаты общин – на ближайшие четыре года. Лидер победившей партии станет премьером Канады. Результаты голосования покажут, сохранит ли за собой пост премьера лидер либералов Трюдо. Его главным конкурентом на выборах выступает лидер Консервативной партии Эндрю Шир.
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Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции «в случае необходимости», однако мир предпочтительнее, чем война, заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео.
«Если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», – сказал Помпео. При этом он не стал говорить, какие конкретные действия Турции могут привести к военным действиям со стороны США.
В свою очередь Трамп, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил, что нефтедобычей на севере Сирии в интересах курдов может заняться крупная американская компания, передает NBCNews. Какая именно, он не уточнил. «Мы взяли нефть под охрану», – сказал президент США, комментируя отвод американского контингента из зоны турецкой операции на севере Сирии. «Я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», – отметил Трамп, добавив, что в Вашингтоне «что-то придумают» для курдов, чтобы «у них были деньги». По мнению американского лидера, сейчас у курдов нет притока наличных средств, так как они «все воюют». По его словам, крупных запасов нефти в этом районе тоже нет, но военные действия идут «за то, что имеется».
Ранее, 9 октября, Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно. В свою очередь власти Сирии осудили действия Турции. Москва призвала Анкару избегать действий, мешающих урегулированию сирийского конфликта.
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Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Для участия в программе и получения статуса «менеджер» клиенту необходимо подать заявку и самому совершать покупки не менее чем на 2500 руб. ежемесячно. «Менеджер» получит «уникальный реферальный промокод» и баллы за каждый заказ с его использованием. Например, при обороте клиентской сети 100 000 руб. ее «менеджеру» начислят 6000 баллов, пояснили в компании. Полученные баллы можно будет использовать для оплаты от 25 до 100% стоимости заказов, уточнили в Ozon.
Крупнейшими акционерами Ozon являются фонды Baring Vostok и структуры АФК «Система». В первом полугодии 2019 г. оборот от продаж компании составил 31,9 млрд руб., что на 80% превышает аналогичный прошлогодний показатель, чистую прибыль ритейлер не раскрывает.
В конце сентября в тестовом режиме аналогичную программу совместно с «В контакте» запустила AliExpress. Пользователи соцсети и администраторы групп могут создавать материалы о товарах с AliExpress, используя реферальные ссылки, уточнили в AliExpress. За каждую покупку пользователь будет получать комиссию. На данный момент сообщество авторов проекта насчитывает 2700 участников.
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В магазинах продуктовой сети «Вкусвилл» появились корнеры (корнер – оформленная специальным образом часть торгового пространства. – «Ведомости») с детской одеждой российской марки Loloclo, пишет газета «Коммерсантъ».
На данный момент Loloclo договорился о корнерах в пяти московских магазинах сети, рассказала изданию одна из основательниц марки – Яна Беккер. По ее словам, в будущем полный ассортимент бренда будет представлен во всех магазинах сети через сервис Click & Collect. Представитель «Вкусвилла» Юлия Литвинова подтвердила газете информацию о сотрудничестве. Корнеры работают с конца сентября, уточнила она. Условия сотрудничества стороны не раскрывают. Цены на одежду во «Вкусвилле» такие же, как и в онлайн-магазине Loloclo.
Сейчас «Вкусвилл» имеет более 1000 магазинов. В числе совладельцев сети – фонд Baring Vostok (12,16%). Бренд Loloclo (ООО «Лолокло») был основан в 2017 г. Яной Беккер и Юлией Терентьевой. Сейчас каждой принадлежит по 35,77%. Владельцем еще 15% компании является основатель онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов. Среди инвесторов Loloclo – топ-менеджеры Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse Андрей Ленвальский (5%) и Вячеслав Курочкин (1,28%) соответственно. Долей в размере 1,28% компании владеет финансовый директор «Додо пицца» Кирилл Вырыпаев.
В начале октября «Коммерсантъ» писал, что «Вкусвилл» откроет на своих площадках аптеки дальневосточной компании «Монастырев».
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Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 г., которые будут проведены в Париже, говорится на сайте оргкомитета.
Изображение логотипа сочетает в себе золотую медаль, белое пламя олимпийского огня и образ молодой женщины Марианны, признанный официальным символом Франции и олицетворением национального девиза страны «Свобода, Равенство, Братство».
🥇🔥🇫🇷 La médaille, la flamme, Marianne. Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024
«Логотип выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации Игр. И наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, являющейся известным во всем мире французским национальным символом», – отмечается на сайте МОКа.
Олимпийские игры 2024 г. будут проходить с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября. Французская столица станет вторым городом после Лондона, трижды принявшим Олимпиаду.
Ранее оргкомитет Олимпиады 2024 г. предложил включить новые виды спорта (брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг) в программу соревнований. Ожидается, что МОК примет соответствующее решение к декабрю 2020 г.
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Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на президентские выборы США 2020 г., заявил в интервью телеканалу NBC основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг.
«Они [Россия, Иран и Китай] используют изощренные тактики для вмешательства в выборы. Обнаруженные сети аккаунтов сигнализируют о том, что эти государства собираются принять активное участие в предстоящих выборах», – пояснил Цукерберг. По его словам, соцсеть играет все большую роль в борьбе с вмешательством в выборы по всему миру с 2016 г., в том числе во Франции, Германии, Индии, Мексике, Бразилии.
В понедельник, 21 октября, Facebook обнародовал новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 г. С ноября соцсеть собирается маркировать страницы медийных организаций, которые полностью или частично находятся «под редакционным контролем» того или иного государства. Маркироваться будет каждая конкретная страница, а затем сохраняться в специальном реестре. Facebook разработал критерии подхода к государственным СМИ при поддержке более 40 экспертов. Соцсеть планирует регулярно обновлять реестр государственных СМИ. Помимо этого в соцсети появится вкладка, информирующая пользователей о названии, адресе, телефоне и стране регистрации организации, пытающейся скрыть принадлежность к аккаунту. Владельцев аккаунтов, прошедших новую процедуру верификации для размещения рекламы о выборах или политике США, с января 2020 г.обяжут показывать данные о настоящем владельце. Facebook также собирается различными способами ограничивать активность владельцев аккаунтов, распространяющих дезинформацию.
В целях борьбы с вмешательством в американские выборы администрация Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана, утверждает вице-президент Facebook Гай Розен. «Последние три года мы занимались выявлением новых возникающих угроз и нейтрализацией скоординированного неавторизованного поведения на наших платформах. Только за минувший год мы ликвидировали более 50 таких сетей. Для противодействия зарубежному вмешательству этим утром мы удалили четыре отдельные группы аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram. Три из них имели иранское происхождение, одна – российское», – приводятся его слова в пресс-релизе. Владельцы удаленных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в «США, Северной Америке и Латинской Америке», пояснил Розен. По его словам, решение было принято не из-за содержания публикаций, а на основании поведения владельцев аккаунтов.
«То, что мы смогли их [аккаунты] идентифицировать и устранить, является некоторым сигналом того, что наши системы сейчас намного более продвинуты, чем в прошлом», – отметил Цукерберг в интервью.
В начале сентября Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России. По мнению российского ведомства, эти площадки распространяли политическую рекламу в день голосования.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
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Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
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Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
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Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
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Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
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Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
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Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
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Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
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Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
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Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
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Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
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Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
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Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
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Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
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Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
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Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Состояние миллиардера Леонида Богуславского выросло с $1 млрд до $1,6 млрд после IPO нью-йоркской IT-компании Datadog, подсчитал Forbes. Фонд бизнесмена RTP Ventures контролирует 8,2% акций этой компании.
IPO Datadog прошло 19 сентября. Цена размещения акций компании составила $27 за бумагу, а по итогам первого торгового дня выросла до $37,55. На закрытии торгов 18 октября акции Datadog стоили $31,57 за штуку, а доля фонда Богуславского – $690 млн. В середине марта Forbes оценивал его долю в Datadog в $160 млн.
RTP Ventures инвестировала в Datadog в 2012 г. Компания занимается разработкой продуктов для мониторинга и аналитики облачных сервисов. Среди клиентов Datadog – Samsung, 21st Century Fox и The Washington Post.