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Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.

«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», – сказала Яффа Иссахар в видеоролике. По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, у защиты израильтянки стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости». Еще один адвокат коллегии – Вадим Клювгант добавил, что деяние, совершенное на территории государства, становится преступным только в том случае, если оно представляет общественную опасность для его граждан. По его словам, израильтянка не представляла для России подобной угрозы.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Она признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать Иссахар. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об обращении Нетаньяху. «После того как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», – подчеркнул Песков.