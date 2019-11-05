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Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией. Об этом он заявил на заседании совета по русскому языку во вторник.

«По поводу Википедии – лучше заменить ее Большой Российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами об этом говорим. Вот это будет во всяком случае достоверная информация в современной, кстати говоря, форме», – сказал президент. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных. Путин также поддержал идею участников совета о необходимости перепроверить словари русского языка и организовать систему их допуска в школы. Мониторинг Министерства просвещения показал, что 80% словарей, которые сейчас есть в школьных фондах, изданы до 1990 г. и не соответствуют актуальным нормам, рассказали ему участники заседания.

В июле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило правила выделения субсидий на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала», который должен стать аналогом Большой российской энциклопедии и российским конкурентом «Википедии». В ближайшие три года на эти цели правительство выделит почти 1,7 млрд руб.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.