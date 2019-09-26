На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия». Согласно документу, в 2020 г. ему планируется выделить около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.
В июле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило правила выделения субсидий на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала», который должен стать аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В документе перечислялись статьи расходов: различная литература, подписка на периодические издания и платные интернет-ресурсы, съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработка программного обеспечения.
«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.