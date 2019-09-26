На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

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Саудовский кронпринц впервые прокомментировал убийство журналиста Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал свою ответственность в ситуации с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Об этом говорится в анонсе документального фильма, который выйдет на телеканале PBS 1 октября. Ранее кронпринц не комментировал гибель саудовского корреспондента.

В видеоролике Мухаммед ибн Салман говорит, что несет ответственность за случившееся, поскольку «был на службе» в то время, когда это произошло. «Я беру на себя всю ответственность», – заявил принц. При этом он настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашкаджи. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, у которых свои задачи, добавил Мухаммед ибн Салман. Невозможно знать, что делает каждый из них, пояснил он. Так он ответил на вопрос о том, что подозреваемые в убийстве журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевского авиапарка.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи, критиковавший в своих материалах саудовские власти, пропал 2 октября 2018 г. после того, как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Из здания консульства журналист так и не вышел.

Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября они признали, что журналист был убит на территории консульства. Генпрокуратура королевства также сообщила, что по подозрению в гибели Хашкаджи задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Обвинения в причастности к убийству в итоге были предъявлены 11 подданным королевства, пятерым из них грозит смертная казнь.