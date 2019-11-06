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Адвокат рассказал об уголовном деле против Михаила Светова

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело против одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова из-за поста в Instagram 2012 г., рассказал «Интерфаксу» его адвокат Михаил Бирюков.

Он не смог уточнить, по какой статье заведено дело. Ранее РЕН ТВ сообщал, что проверка в отношении Светова проводится по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Сам Светов писал в Twitter, что его вызвали в Следственный комитет в связи с доследственной проверкой, однако в повестке не было информации о ее причинах.

Позже пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд сообщил «МБХ медиа» об обысках у Светова. «Дождь» передает, что политика увезли на допрос в СК.

В августе Роскомнадзор внес страницу Светова в Instagram в реестр ресурсов, содержащих запрещенную информацию. РЕН ТВ писал, что якобы несколько постов были признаны детской порнографией. Страница Светова в Instagram не обновлялась с декабря 2016 г.