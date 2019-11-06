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Лидера Либертарианской партии Михаила Светова вызвали в СКР

Одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова вызвали в Следственный комитет (СКР), сообщил он в Twitter. Это связано с доследственной проверкой, написал Светов. Однако в повестке никакой информации о причине вызова нет, сказал он «Интерфаксу». Светов пообещал выполнить требование СКР и прийти туда 8 ноября.

Светов также отметил, что РЕН-ТВ опубликовал новость о доследственной проверке «раньше, чем повестка свалилась ко мне в почтовый ящик». По данным телеканала, проверка проводится по ст. 135 Уголовного кодекса (развратные действия). О какой именно части этой статьи идет речь, РЕН-ТВ не уточняет. В ч. 1 ст. 135 УК говорится о «совершении развратных действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». По ней наказание – до трех лет лишения свободы. В ч. 2 ст. 135 УК предусматривается до восьми лет лишения свободы за то же действие, но «совершенное в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Официально информация о причине проверки не подтверждалась.

Светов – один из лидеров Либертарианской партии. Партия была организатором нескольких известных протестных акций, в частности в защиту интернета и поддержку Telegram, а также в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В конце июля Светова задержали на выходе из мэрии Москвы, после чего, на следующий день, арестовали на 30 суток за повторное нарушение законодательства о митингах.

В августе, в то время как Светов находился под арестом, Роскомнадзор вносил его аккаунт в Instagram в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию. РЕН-ТВ писал, что якобы несколько постов были признаны детской порнографией. Страница Светова в Instagram не обновлялась с декабря 2016 г.