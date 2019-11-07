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Сын Патрушева купил долю в поставщике оборудования для подвижного состава

Андрей Патрушев, сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, стал прямым владельцем доли в 6,25% в ООО «Транстелесофт». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 22 октября, пишет «Коммерсантъ».

Сам Андрей Патрушев отказался от комментариев. 25 октября пресс-служба «Газпром нефти», где он с 2015 г. занимал должность заместителя гендиректора, объявила о том, что Патрушев уходит из компании. Причина, пояснила пресс-служба, – переход на другую работу. О какой работе идет речь, она не сообщила.

Андрей Патрушев не планирует входить в руководство компании и заниматься операционным менеджментом, сообщила группа Ctrl2GO, в которую входит «Транстелесофт». Два источника «Коммерсанта» говорят, что Ctrl2GO не станет основным местом работы Патрушева. По их словам, он займет пост в одной из крупных добывающих компаний.

«Транстелесофт», согласно данным на ее сайте, – одна из ведущих компаний в области разработки и внедрения бортовых систем безопасности и информационно-сервисных систем для подвижного состава и городского транспорта. Контрольный пакет в 75% в ней принадлежит ООО «Локотех-сигнал». Та, в свою очередь, принадлежит кипрской Holdings CTRL2GO Ltd. Оставшиеся 25% поровну поделены между Вадимом Татариновым, Светланой Лужбиной, Вячеславом Нарышкиным и Андреем Патрушевым.

Андрей Патрушев – младший сын экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Родился в 1981 г. До прихода в нефтяной бизнес в 2006 г. занимал пост замначальника девятого отдела управления «П» («Промышленность», курирует и нефтяную отрасль) ФСБ. До 2008 г. был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. В 2007 г. Владимир Путин наградил его орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу». Работал на менеджерских должностях в таких компаниях, как «РН-сервис», «Зарубежнефть», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».