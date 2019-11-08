Политика

Новости

Суд Австрии отпустил под залог бывшего чиновника Минкультуры России

Суд Вены отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо и выпустил его под залог в 25 000 евро. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Одним из условий залога является запрет на выезд из Австрии на время суда», – сообщили «Интерфаксу» в суде. Мазо также обязали постоянно быть на связи с судом и проживать по своему адресу в Вене. Представитель суда пояснила, что решение касается только меры пресечения в отношении экс-чиновника, решение о его экстрадиции в Испанию будет приниматься позднее.

Ранее испанская полиция сообщила о задержании в Австрии бывшей жены и сына бывшего сотрудника Минкультуры России. Задержание Мазо проходило не по запросу России, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, говорил источник ТАСС в российских силовых структурах. Он уточнял, что Австрия не уведомляла Россию о задержании бывшего чиновника Минкультуры.

Как считают европейские правоохранительные органы, россиянин может быть причастен к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье. При этом деньги, на которые она была приобретена, могли быть получены в результате преступлений в России. Осведомленный источник «Интерфакса» рассказал, что претензии к Мазо и его семье, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.