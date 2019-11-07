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В Австрии задержан бывший чиновник Минкультуры России

В Австрии задержан бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, объявленный Москвой в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Эту же информацию подтвердил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Задержание Мазо проходило не по запросу России, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, добавил собеседник агентства. По его словам, Австрия не уведомляла Россию о задержании бывшего чиновника Минкультуры. ТАСС не удалось связаться с самим Мазо и его адвокатом, телефон его сына отключен.

Ранее национальная полиция Испании сообщила, что в Вене задержано «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации», в Испании арестованы его экс-супруга и сын – оба граждане России. Все они были задержаны в Австрии при участии испанской и австрийской полиции «во исполнение европейского ордера на арест», выданного судом в Марбелье. «В одном из судебных разбирательств в России он обвиняется в сговоре и растрате около $7,2 млн госсредств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге», – отмечалось в сообщении. Позже представитель прокуратуры Вены также подтвердил «РИА Новости» задержание бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России.

Мазо в России проходит по делу, фигурантом которого является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Дело было возбуждено следователями по материалам Федеральной службы безопасности по факту хищения не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок Мазо, расположенные в Московской области. Сам Мазо был также заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, бывший чиновник скрылся за границей.

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