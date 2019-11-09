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Бывшего мэра Истры объявили в розыск по делу о мошенничестве

Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, но скрылся от следствия и был объявлен в розыск, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, Вихарев подозревается в присвоении средств, выделенных на благоустройство территорий.

Ущерб, нанесенный бывшим мэром, оценивается как минимум в 100 млн руб., рассказал собеседник «Интерфакса». Он отметил, что в деле несколько эпизодов, поэтому сумма может вырасти. Присвоенные деньги, по версии следствия, Вихарев переводил в аффилированные структуры.

Всего в деле, как утверждает «Интерфакс», пять фигурантов, трое из которых задержаны. Это заместитель Вихарева и два предпринимателя. «Сам Вихарев и бизнесмен, участвовавший в преступных схемах, ударились в бега и объявлены в розыск», – сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС подтвердил информацию о том, что бывший мэр Истры объявлен в розыск. Второй человек, скрывшийся от следствия, – некий Алексей Деньгин 1983 года рождения, сообщает агентство. Официального подтверждения пока нет.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании Вихарева. Сообщалось, что в администрации Истры и дома у бывшего мэра проходили обыски. Правоохранительные органы не комментировали эти данные.

Вихарев с 1998 по 2011 г. был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании «Гарантия-строй». В 2009-м избрался депутатом совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 г. С октября 2014-го исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра.