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Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Утром 9 ноября спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину 1956 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета России. В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки и травматический пистолет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве, он был задержан, а потом доставлен в больницу с переохлаждением.

Имя задержанного в сообщении следователей не приводится. По данным агентства «Невские новости» и издания 47news, речь идет о 63-летнем преподавателе истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олеге Соколове. В Мойке он, по данным СМИ, пытался утопить пакет с отрубленными руками и пистолет, но подскользнулся и упал в воду.

В квартире Соколова на набережной Мойки, по данным 47news, нашли тело убитой девушки. Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, это родственница Соколова, отмечает издание. По другой версии – это его бывшая студентка.

Согласно информации на сайте СПбГУ, Соколов родился 9 июня 1956 г. в Ленинграде. Он является доцентом, кандидатом исторических наук, работает с 2000 г. на кафедре истории нового и новейшего времени. Преподавал в Сорбонском университете в Париже в качестве приглашенного профессора, награжден орденом Почетного легиона.

Соколов считается специалистом по военной истории и одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Является членом научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский.