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Чубайс назвал вырванными из контекста свои слова о жизни в СССР

Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал свои высказывания о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи». По его словам, фразы были вырваны из контекста из фильма шестилетней давности. «Это передергивание фактов», – передал Чубайс «РИА Новости» через своего представителя.

Фильм «Гибель империи», созданный еще в 2013 г., был выложен на YouTube. В пятницу, 8 ноября, некоторые СМИ обратили внимание на то, что Чубайс негативно высказался в нем о жизни в СССР и советских людях.

В одном из фрагментов фильма автор рассказывал о «брежневском застое», при котором не было «никаких перспектив, но и никаких репрессий». «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца», – приводился после этих слов комментарий Чубайса. «Ежедневное, непрерывное вранье», по его словам, начиналось с «омерзительного голоса» дикторов программы «Время», которые рассказывали о новых трудовых успехах. А после этого люди шли в магазины и видели там гнилую капусту, продолжил Чубайс. «Глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые», – заключил он.

Гендиректор «Роснано» также заявил, что в его жизни не было ничего омерзительнее поздней советской власти, которая была виновна в том, что у людей сложилось нежелание работать. «Это суть советской власти: работает идиот», – пояснил Чубайс. Граждане СССР, по его мнению, были лентяями, и такой подход сформировался еще со времен крестьянства.