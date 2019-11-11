Суд отменил заочный арест подозреваемого в мошенничестве девелопера Павла Фукса
Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, передает РАПСИ. Основанием для такого решения стали нарушения уголовно-процессуальных норм, которые были допущены в суде первой инстанции. Дело будет рассмотрено повторно другим составом суда.
В октябре Фуксу было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его заочно арестовали и объявили в розыск. РАПСИ отмечает, что девелопер может скрываться на территории Украины, а большинство своих российских активов он успел продать.
Следствие считает, что Фукс заключил фиктивные контракты на общую сумму порядка 14 млрд руб. при возведении элитного жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. Элитный ЖК Sky House на Мытной строился с 2009 г. Изначально его предполагалось ввести в эксплуатацию 2011 г., но дом так и не был достроен. Среди покупателей жилья в Sky House – семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало РИА «Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.
Арбитражный суд в ноябре признал банкротом компанию – застройщика ЖК Sky House – ООО «Олтэр», входившую ранее в MosCityGroup. Обязательства завершить строительство Sky House в 2019 г. на себя взяла Capital Group.