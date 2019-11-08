Суд признал банкротом застройщика жилого комплекса Sky House в Москве

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Ученый совет ВШЭ рекомендовал Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook

Комиссия Ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала преподавателю факультета гуманитарных наук, филологу Гасану Гусейнову публично извиниться за его высказывание о русском языке, которое он ранее опубликовал на своей странице в Facebook. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии Ученого совета.

В комиссию входили восемь человек. Среди них были, к примеру, профессора Олег Воскобойников и Константин Поливанов. Комиссия пришла к выводу, что Гусейнов спровоцировал агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей. Гусейнов уже отреагировал на решение университетской комиссии. По его словам, он высказывался как частное лицо, а не как сотрудник ВШЭ. «Такая парадоксальная ситуация. Кому я должен приносить публично извинения? Перед кем я должен публично извиниться? Перед людьми, которые не понимают русского языка, не понимают того, что я сказал, и возводят на меня напраслину?», – сказал он агентству «Москва».

29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook обратил внимание на отсутствие в Москве прессы на иностранных языках. Он написал, что в Москве, «где живут сотни тысяч кыргызов, украинцев, татар и немцев», нет прессы на иностранных языках, «кроме того убогого, клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Пост вызвал широкий общественный резонанс и позже был удален. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сказал, что не согласен с профессором. Он отметил, что Гусейнов как филолог должен был более спокойно относиться к проблеме «наступления новояза и загрязнения русского языка». Ректор подчеркнул, что преподаватель университета в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится на репутации коллег. Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». По его словам, русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны», сообщал телеканал «360».

Гасан Гусейнов – доктор филологических наук. Он работает во ВШЭ с 2012 г.