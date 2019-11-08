Суд признал банкротом застройщика жилого комплекса Sky House в Москве
Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Олтэр», застройщика проблемного жилого комплекса Sky House в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. В компанию назначен конкурсный управляющий.
Элитный ЖК Sky House на Мытной улице строится уже более десять лет – с 2008 г. «Олтэр», аффилированный с Moscitygroup Павла Фукса, планировал ввести жилье в 2011 г. Среди покупателей квартир в Sky House – семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.
В конце 2018 г. против девелопера долгостроя завели уголовное дело. В октябре суд санкционировал заочный арест Фукса по обвинению в мошенничестве.
Обязательства завершить строительство Sky House в 2019 г. на себя взяла Capital Group. До конца осени она планирует закончить обследование и тестирование внутренних инженерных систем жилых корпусов для определения сроков завершения строительства.