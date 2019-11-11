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Суд арестовал подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».

Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что жертвой историка стала его бывшая студентка Анастасия Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад, после чего поступила в аспирантуру. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры.

Как отмечает корреспондент издания «Фонтанка», Соколов в суде признал вину. Защита просила поместить его под домашний арест. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается в преступлении и согласен на содержание под стражей. В суде он плакал и несколько раз повторил, что хорошо относился к убитой девушке. Он пять лет был ее сожителем и собирался на ней жениться. По словам Соколова, конфликт с Ещенко произошел из-за отношения девушки к его детям.

Согласно информации на сайте СПбГУ, Соколову 63 года, он является доцентом, кандидатом исторических наук. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он автор множества научных работ о Наполеоне, является членом научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский. После новостей о задержании Соколова с сайта РВИО пропала информация о его работе в организации.