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МВД возбудило дело об ущербе «Росгосстраху» на 1,3 млрд рублей

МВД завело уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неустановленных лиц, которые причинили «существенный вред» «Росгосстраху». Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с копией постановления о возбуждении дела. Представители А1 (входит в «Альфа-групп»), «Открытия», «Росгосстраха» и источник издания, знакомый с ходом расследования, подтвердили возбуждение дела.

В документе говорится, что неустановленные лица из руководства «Росгосстраха» пытались извлечь выгоду «путем совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий». В результате было заключено несколько сделок, которые могли нанести «Росгосстраху» ущерб на 1,3 млрд руб. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», – заявил РБК представитель А1.

О подаче заявления в правоохранительные органы стало известно в августе. Его подали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко.

Накануне проверки, в июне, Авен просил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами экс-совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (входит в «Альфа-групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании Хачатуровым, говорилось в его обращении.