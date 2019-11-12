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Бастрыкин поручил проверить старые обвинения против доцента СПбГУ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить «сведения, озвученные некоторыми СМИ» о противоправных действиях доцента Института истории СПбГУ, сообщается на сайте ведомства.

СКР не называет имя этого доцента. Однако ведомство уточняет, что его также обвиняют в убийстве девушки и он заключен под стражу.

Вчера, 11 ноября, суд арестовал на два месяца доцента СПбГУ Олега Соколова, который преподает историю. Его обвиняют в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко, с которой он встречался. Соколов признал вину. В СПбГУ пообещали уволить доцента.

В сообщении СКР не уточняется, в каких именно СМИ была опубликована информация о противоправных действиях доцента. В мае прошлого года «Московский комсомолец» рассказал об обвинениях студентки Ивановой Е. В. против Соколова. В 2008 г. она написала заявление в правоохранительные органы о том, что Соколов ее избил, сообщало издание.