Политика

Новости

Кремль ответил на предложение Назарбаева устроить встречу Путина с Зеленским

Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — отметил он.

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений», — добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Путин также сторонник реанимации отношений с Украиной, но «сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева».

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины. Зеленский, по его словам, ответил согласием на это предложение, Путин — пока не решил. Президенты могли бы встретиться в Казахстане, отметил Назарбаев. Он добавил, что сейчас для этого «хороший момент».

Украина и Россия обсуждают дату и место первой встречи Путина и Зеленского уже несколько месяцев. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло. Страны – участницы нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, пояснил 11 ноября помощник президента России Юрий Ушаков: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».