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Минприроды назвало регионы с рисками «мусорного коллапса»

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам обратить внимание на работу региональных операторов, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Это необходимо для того, чтобы избежать «мусорных коллапсов», говорится в сообщении на сайте министерства.

По словам Кобылкина, особое внимание на работу операторов должны обратить руководители 16 регионов, которые ранее уже сталкивались с проблемой вывоза мусора. Среди них: Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Северная Осетия, Томская область, Республика Тыва и Челябинская область.

По словам министра, два или три дня бездействия «действительно могут привести к мусорному коллапсу». Он отметил, что споры хозяйствующих субъектов не должны влиять на ситуацию с вывозом мусора. «Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — сказал Кобылкин. Кроме того, министр назвал верными действия властей города Бийск (Алтайский край), где 11 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Это произошло из-за регоператора, который вывозил недостаточно большой объем отходов с территории города.

С начала 2019 г. в России проводится реформа системы обращения с отходами. К марту регионы должны были принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отложили переход на новую систему до 2022 г.