Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.
«Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта», – сказал Коломойский. «Мы возьмем у россиян $100 млрд. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – пояснил бизнесмен. Он считает Россию сильнее Украины. По мнению Коломойского, Киеву следует наладить отношения с Москвой, так как «люди хотят мира, они не хотят воевать». «А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», – заявил он.
Коломойский считает, что российские деньги могут заменить кредиты МВФ, которые были предоставлены под обязательство провести антикоррупционные реформы, раздражающие представителей украинского бизнеса. По его словам, США используют Украину для ослабления своего геополитического конкурента – России. Идет «война против России... до последнего украинца», отметил Коломойский.
По его мнению, Украину «все равно» не примут в НАТО или ЕС, «тогда как Россия хотела привести нас в новый Варшавский договор». «Бесполезно тратить время на пустые разговоры», – сказал Коломойский.
Ранее украинские СМИ сообщили о возвращении Коломойского на Украину. Бизнесмен покинул страну в июне 2017 г. После отъезда он проживал некоторое время в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.