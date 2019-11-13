Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

«Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта», – сказал Коломойский. «Мы возьмем у россиян $100 млрд. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – пояснил бизнесмен. Он считает Россию сильнее Украины. По мнению Коломойского, Киеву следует наладить отношения с Москвой, так как «люди хотят мира, они не хотят воевать». «А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», – заявил он.