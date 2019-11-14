Гендиректора охранного предприятия задержали после стрельбы в колледже

В четверг, 14 ноября, студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Даниил Засорин устроил стрельбу в одной из аудиторий. Погиб один из его сокурсников, еще трое получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Сам Засорин покончил с собой. СКР возбудил два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). Ранее был задержан охранник, работавший в колледже. Его имя также не раскрывается. Причиной стрельбы мог стать конфликт между учащимися.