В Благовещенске студент колледжа устроил стрельбу. Что известно
В Благовещенске 19-летний студент Даниил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он убил одного человека и ранил еще троих, после этого покончил с собой.
Утром в четверг, 14 ноября, к наряду ДПС, работавшему в районе улиц Шевченко и Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о стрельбе в колледже, рассказали в региональном управлении МВД. Приехавшие туда полицейские увидели на втором этаже колледжа молодого человека с оружием. Он начал стрелять в них, после чего они открыли ответный огонь. Полицейские заблокировали стрелявшего в одной из аудиторий, чтобы студенты и преподаватели могли выйти из колледжа.
Нападавший стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия, отмечает Следственный комитет. Ведомство завело три уголовных дела: об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК), о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( ч. 3 ст. 238 УК).
По информации Telegram-канала Mash, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки. Засорину назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, рассказал источник ТАСС.
Начальник УМВД региона Николай Аксенов сообщил, что Засорин первым открыл стрельбу по полицейским. Оперативники были вынуждены открыть по нему огонь. По словам Аксенова, студент был ранен во время перестрелки.
Засорин во время занятий вышел в туалет и вернулся с ружьем, рассказали очевидцы изданию «Амур инфо». Он открыл огонь в аудитории, где находилось около 20 человек. Всего, по словам очевидцев, было слышно пять выстрелов: два прозвучали в кабинете, еще три – в коридоре.
Преподаватель колледжа Валерия Манушкова рассказала, что студент открыл стрельбу по одногруппникам во время практической работы, когда учащиеся сидели за компьютерами. Засорин пришел на занятие с опозданием. «Он зашел в кабинет, встал в дверях, был в застегнутой куртке, в руках было ружье, в зубах сигарета, – уточнила она. – Я сразу встала, говорю: что ты делаешь? Он сказал: «Иди отсюда». Потом был выстрел», – передает слова Манушковой «Интерфакс». На ее просьбы не стрелять студент ответил приказом покинуть аудиторию. После этого преподаватель вышла из аудитории, прибежала к охраннику и потребовала нажать «тревожную кнопку».
На сайте правительства Амурской области сообщается, что один пострадавший был прооперирован. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Оставшиеся двое пострадавших находятся в операционной.
Местные власти также отмечают, что колледж был подключен к системе охраны, в начале учебного года ее проверяли и она была исправна. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить систему охраны колледжа, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Позже СК сообщил, что, по предварительным данным, в корпусе колледжа, где произошла стрельба, отсутствовал рамочный металлодетектор. Кроме того, охранник ЧОП «Сириус-А» не был оформлен должным образом, у него отсутствовали разрешения и разряд по охранной деятельности. Помимо этого также был задержан и гендиректор этого предприятия. Имена задержанных СКР не раскрывает. Следствие подозревает их в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении должностных лиц колледжа заведено дело о халатности.