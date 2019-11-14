В Благовещенске студент колледжа устроил стрельбу. Что известно

Преподаватель колледжа Валерия Манушкова рассказала, что студент открыл стрельбу по одногруппникам во время практической работы, когда учащиеся сидели за компьютерами. Засорин пришел на занятие с опозданием. «Он зашел в кабинет, встал в дверях, был в застегнутой куртке, в руках было ружье, в зубах сигарета, – уточнила она. – Я сразу встала, говорю: что ты делаешь? Он сказал: «Иди отсюда». Потом был выстрел», – передает слова Манушковой «Интерфакс». На ее просьбы не стрелять студент ответил приказом покинуть аудиторию. После этого преподаватель вышла из аудитории, прибежала к охраннику и потребовала нажать «тревожную кнопку».