СКР задержал охранника колледжа в Благовещенске после стрельбы
Следственный комитет России (СКР) завел два новых уголовных дела после стрельбы в колледже в Благовещенске — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Задержан сотрудник охранявшей колледж частной охранной организации «Сириус-А».
У работавшего в колледже охранника не было разрешения на эту работу и разряда по охранной деятельности, заявил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин на совещании у губернатора Амурской области Василия Орлова. «Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу», — рассказал Шишленин (цитата по ТАСС). Орлов призвал Росгвардию усилить внимание к структурам, которые занимаются охранной деятельностью.
Дело о халатности было заведено в отношении должностных лиц колледжа. По предварительным данным, в корпусе, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор.
В четверг 19-летний студент в колледже в Благовещенске открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек и трое пострадали. Позже стрелявший совершил самоубийство. Официально его имя не называлось, по информации телеграм-канала Mash, его зовут Данил Засорин. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.
В октябре 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба, погиб 21 человек. Нападение также совершил один из студентов. После этого Генпрокуратура поручила проверить обеспечение безопасности учащихся во всех образовательных учреждениях, в том числе работу систем видеонаблюдения и экстренного оповещения, соблюдение контрольно-пропускного режима.