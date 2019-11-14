СКР задержал охранника колледжа в Благовещенске после стрельбы

У работавшего в колледже охранника не было разрешения на эту работу и разряда по охранной деятельности, заявил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин на совещании у губернатора Амурской области Василия Орлова. «Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу», — рассказал Шишленин (цитата по ТАСС). Орлов призвал Росгвардию усилить внимание к структурам, которые занимаются охранной деятельностью.