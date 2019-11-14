Путин до конца года проведет большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, дата пресс-конференции уже определена, скоро будет объявлена аккредитация на это мероприятие. Саму дату он не назвал. Ежегодное послание Путина Федеральному собранию пройдет уже в 2020 г., сообщил также Песков.
Предыдущая большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря 2018 г. Во время нее президент ответил, в частности, на вопросы об украинском президенте Владимире Зеленском, возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, о личной ответственности за коррупцию и доходах руководителей госкомпаний.
Последнее послание Федеральному собранию состоялось 1 марта этого года. До недавнего времени послание проводилось в декабре каждого года, однако в 2017 г. оно было перенесено на февраль 2018 г.