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Путин до конца года проведет большую пресс-конференцию

Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, дата пресс-конференции уже определена, скоро будет объявлена аккредитация на это мероприятие. Саму дату он не назвал. Ежегодное послание Путина Федеральному собранию пройдет уже в 2020 г., сообщил также Песков.

Предыдущая большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря 2018 г. Во время нее президент ответил, в частности, на вопросы об украинском президенте Владимире Зеленском, возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, о личной ответственности за коррупцию и доходах руководителей госкомпаний.

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Последнее послание Федеральному собранию состоялось 1 марта этого года. До недавнего времени послание проводилось в декабре каждого года, однако в 2017 г. оно было перенесено на февраль 2018 г.

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