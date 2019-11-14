Садовничий прокомментировал возможность переназначения на пост ректора МГУ

Для ректоров государственных вузов ст. 332 Трудового кодекса установлен предельный возраст – 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен до 70 лет. Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок: их ректоров назначает президент своим указом, и он же после достижения ими 65-летнего возраста может дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок.