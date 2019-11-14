Садовничий прокомментировал возможность переназначения на пост ректора МГУ
Вопрос о том, останется ли Виктор Садовничий на посту ректора МГУ, должен решить президент Владимир Путин. Об этом «Интерфаксу» заявил сам Садовничий.
По его словам, решения по этому вопросу пока нет. «Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока», – подчеркнул ректор.
Ранее 14 ноября комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате поддержать во втором чтении законопроект, одна из поправок которого разрешает президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз. Представитель МГУ Лариса Бакулина отказалась комментировать «Ведомостям» эту информацию.
Для ректоров государственных вузов ст. 332 Трудового кодекса установлен предельный возраст – 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен до 70 лет. Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок: их ректоров назначает президент своим указом, и он же после достижения ими 65-летнего возраста может дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок.
Садовничий возглавляет МГУ с 1992г. В апреле ему исполнилось 80 лет. Его полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г.