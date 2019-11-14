Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер Дмитрий Медведев назначил замминистра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева, помощника вице-премьера Алексея Гордеева, в новой должности он будет отвечать за мусорную реформу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Гордеева и пресс-службу Минприроды.
Румянцев будет курировать в Минприроды деятельность двух департаментов – госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды, а также регулирование в сфере обращения с отходами производства и потребления.
До работы в аппарате Гордеева Румянцев был помощником Александра Хлопонина, когда тот занимал пост зампредседателя правительства.
Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова 6 ноября. Чиновник уволился по собственному желанию. Логинов курировал мусорную реформу, стартовавшую 1 января 2019 г. Согласно ей, регионы должны утвердить территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. Отставка Логинова была неожиданной, однако логичной, так как реформа идет очень сложно, пояснял «Ведомостям» участник рынка.