Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы

Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова 6 ноября. Чиновник уволился по собственному желанию. Логинов курировал мусорную реформу, стартовавшую 1 января 2019 г. Согласно ей, регионы должны утвердить территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. Отставка Логинова была неожиданной, однако логичной, так как реформа идет очень сложно, пояснял «Ведомостям» участник рынка.