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Неплатежи компаний за вывоз мусора выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора для юридических лиц составляет от 65 до 70%, рассказал РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», отвечающего за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 г. мусорной реформы.

По его словам, уровень неплатежей со стороны населения – от 20 до 35%. В ситуации с платежами физлиц есть улучшения, отметил он, а «в отношении юридических лиц ничего не меняется». «И это нас серьезно настораживает, – подчеркнул Буцаев. – За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась».

Для того чтобы решить проблему, нужно ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», поскольку «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами», сказал гендиректор «Российского экологического оператора». Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная им, – автоматическое присоединение юрлиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

Государственная компания «Российский экологический оператор» была создана по распоряжению президента Владимира Путина в январе этого года. Она призвана стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета бытового мусора. Еще одна задача – разработать общероссийскую территориальную схему обращения с отходами, выяснить, сколько отходов производится на каждой территории страны, сколько нужно комплексов по мусорохранению, переработке.