Ректор СПбГУ и директор центра им Н. Н. Блохина вошли в новый совет РАН
Российская академия наук (РАН) подвела итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает «РИА Новости». В частности, среди новых академиков в этом году были избраны директор Национального медицинского исследовательского центра им Н. Н. Блохина Иван Стилиди и главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.
Для избрания академиком или членкором кандидат должен набрать две трети голосов. При этом за кандидатов в академики могли голосовать только действительные академики РАН. В этом году в РАН были заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.
В начале октября центр Блохина оказался в центре скандала из-за конфликта между руководством и врачами. В частности, онкологи жаловались на переполненные палаты, низкие зарплаты и хамство со стороны руководства. Они также потребовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Около 50 врачей написали заявления об увольнении в знак протеста против действий директора НИИ детской онкологии и гематологии центра Светланы Варфоломеевой. В свою очередь руководство центра в ответ обвинило пожаловавшихся сотрудников в нарушении врачебной этики. Как пояснял ранее Стилиди, скандал разгорелся из-за того, что некоторые врачи рассчитывали занять должность директора НИИ. Варфоломеева была назначена руководителем института в июне.
Ранее у комиссии РАН по борьбе со лженаукой возникли вопросы к работам Пушкаря и Танашян. Комиссия обнаружила в некоторых их публикациях о так называемых релиз-активных препаратах признаки псевдонаучности. Пушкарь говорил РБК, что готов обсудить с коллегами критические замечания. Позже согласительная комиссия отделения медицинских наук и комиссия по борьбе с лженаукой решили, что эти замечания не препятствуют избранию на выборах в РАН.
Имя Кропачева упоминалось в СМИ осенью в связи с двумя скандальными историями. В конце сентября председатель правительства Дмитрий Медведев поручил выделить деньги СПбГУ на строительство единого кампуса университета. Тогда против переезда и отставки руководства вуза выступили некоторые преподаватели вуза, студенты и выпускники. Под соответствующим открытым письмом подписались 1300 человек, а под петицией на change.org на 15 ноября оставили подписи более 76 000 человек.
В начале ноября общественный резонанс вызвала информация об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом вуза Олегом Соколовым. Преподаватель признался в убийстве, расчленении девушки и попытке избавиться от трупа. Руководство СПбГУ уволило Соколова «за совершение аморального поступка».