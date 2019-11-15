Ректор СПбГУ и директор центра им Н. Н. Блохина вошли в новый совет РАН

В начале октября центр Блохина оказался в центре скандала из-за конфликта между руководством и врачами. В частности, онкологи жаловались на переполненные палаты, низкие зарплаты и хамство со стороны руководства. Они также потребовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Около 50 врачей написали заявления об увольнении в знак протеста против действий директора НИИ детской онкологии и гематологии центра Светланы Варфоломеевой. В свою очередь руководство центра в ответ обвинило пожаловавшихся сотрудников в нарушении врачебной этики. Как пояснял ранее Стилиди, скандал разгорелся из-за того, что некоторые врачи рассчитывали занять должность директора НИИ. Варфоломеева была назначена руководителем института в июне.