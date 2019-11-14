Мешает ли возраст науке

В среду общее собрание РАН утверждало кандидатуры академиков и членкоров почти из 250 претендентов, представленных отделениями и региональными филиалами. Результаты голосования не известны, но уже можно говорить о победе совместных усилий академической комиссии по борьбе с лженаукой и сообщества «Диссернет» против потенциальных кандидатов, уличенных в плагиате и покровительстве ему, а также авторов трудов с сомнительной научной ценностью. Подавляющее большинство претендентов на звание академика и членкора, отмеченных в докладах комиссии РАН и «Диссернета», исключены из списка кандидатов, отметил зампредседателя комиссии Аскольд Иванчик. Им не помогли ни прежние высокие титулы, ни нынешние должности: среди забаллотированных на предварительном этапе – бывший главный военный прокурор и экс-сенатор Александр Савенков, экс-депутат и кандидат в президенты Сергей Бабурин, ряд ректоров вузов. Солидарная работа академиков и научной общественности отражает единое понимание проблемы плагиата и недобросовестности и вреда, который они наносят престижу отечественной науки.