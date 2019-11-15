Входящее в «Радио свобода» издание внесли в список СМИ — иноагентов

Поводом для распространения определения «иностранные агенты» на СМИ стали действия американских властей: по требованию минюста США местный подрядчик российского RT был зарегистрирован как иностранный агент. Соответствующий американский закон действует с 1937 г. Политики США давно называют RT, который финансируется из российского бюджета, пропагандой. Главный редактор RT Маргарита Симоньян с этим не согласна. В ответ на решение США Госдума включила поправку о статусе иноагентов для СМИ в законопроект о досудебной блокировке сайтов и в тот же день приняла весь законопроект во втором и третьем чтениях. Президент Владимир Путин подписал закон 25 ноября.