Входящее в «Радио свобода» издание внесли в список СМИ — иноагентов
Минюст России включил издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») в реестр СМИ — иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Это первое за два года внесение СМИ в перечень иноагентов.
В сообщении министерства отмечается, что решение принято на основании материалов, поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Накануне, 14 ноября, «Север.Реалии» упоминалось на заседании этой комиссии. Ее руководитель Василий Пискарев объявил, что издание за два месяца успело нарушить «огромное количество российских законов». По его словам, «Север.Реалии» агитировало в «день тишины» и занималось оправданием экстремизма. Он также отметил, что «на страницах издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков». Примеров конкретных публикаций он не привел.
Пискарев обратил внимание на то, что иноагенты, «чтобы свою продукцию не маркироквать, <...> создают некое юридическое лицо, которое занимается тем же самым, чем иностранные агенты, но уже без маркировки». «»Север.Реалии» — это как раз такая компания», — подчеркнул он.
Это первое за два года внесение издания в список СМИ — иноагентов. До этого в первый и последний раз издания вносились в список в декабре 2017 г. В нем оказалась помимо самой радиостанции «Радио Свобода» такие ее проекты, как «Сибирь.Реалии», татаро-башкирская служба радиостанции (AzatliqRadiosi), «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», а также «Фактограф». Помимо них к СМИ — иноагентам были причислены «Голос Америки» и телеканал «Настоящее время».
Поправка в российское законодательство, согласно которой СМИ могут быть причислены к иноагентам, была принята в конце 2017 г. Это стало ответом на то, что США признали иноагентом телеканал RT. Иностранным агентом в России могут признать иностранное юрлицо или структуру, которые распространяют информацию и получают иностранное финансирование.
Поводом для распространения определения «иностранные агенты» на СМИ стали действия американских властей: по требованию минюста США местный подрядчик российского RT был зарегистрирован как иностранный агент. Соответствующий американский закон действует с 1937 г. Политики США давно называют RT, который финансируется из российского бюджета, пропагандой. Главный редактор RT Маргарита Симоньян с этим не согласна. В ответ на решение США Госдума включила поправку о статусе иноагентов для СМИ в законопроект о досудебной блокировке сайтов и в тот же день приняла весь законопроект во втором и третьем чтениях. Президент Владимир Путин подписал закон 25 ноября.
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