Бывшего советника Трампа признали виновным в даче ложных показаний конгрессу

Ранее Стоуну предъявили обвинения в обмане конгресса во время дачи показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию нарушений, допущенных в ходе президентской кампании 2016 г. Присяжные пришли к выводу, что Стоун обманул комитет палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» об общении с представителем WikiLeaks. Экс-советник планировал получить у сайта компрометирующую информацию о демократах и использовать ее для поддержки Трампа во время предвыборной кампании. Стоуна также признали виновным в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов. Защита Стоуна признала, что он был замешан в «политических махинациях», но настаивала на том, что закон не был нарушен, так как он так и не получил компрометирующих материалов.