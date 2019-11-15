Бывшего советника Трампа признали виновным в даче ложных показаний конгрессу
Суд присяжных признал бывшего советника президента США Роджера Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о даче ложных показаний конгрессу, сообщает Financial Times. Суд огласит приговор 6 февраля. Стоуну грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее Стоуну предъявили обвинения в обмане конгресса во время дачи показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию нарушений, допущенных в ходе президентской кампании 2016 г. Присяжные пришли к выводу, что Стоун обманул комитет палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» об общении с представителем WikiLeaks. Экс-советник планировал получить у сайта компрометирующую информацию о демократах и использовать ее для поддержки Трампа во время предвыборной кампании. Стоуна также признали виновным в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов. Защита Стоуна признала, что он был замешан в «политических махинациях», но настаивала на том, что закон не был нарушен, так как он так и не получил компрометирующих материалов.
Команда Мюллера завершила работу над докладом о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США в конце марта. Работа над документом длилась 22 месяца. В результате были выдвинуты обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, бывшего советника предвыборного штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста американского президента Майкла Коэна и др.