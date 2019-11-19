Власти Хабаровского края сообщили об обыске в правительстве региона

«Фургал помог найти инвестора для завода», — сказала она. После сделки для возобновления производства необходимы были инвестиции. При получении кредита в банке поручителем тогда выступила супруга губернатора, ей пришлось стать соучредителем группы, пояснила Томченко. На тот момент сам Фургал был депутатом, и его супруга имела право заниматься коммерческой деятельностью. «В распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала», — уточнила пресс-секретарь губернатора. По ее словам, это подтверждается финансовой отчетностью группы, декларациям о доходах, а также другими документами, предоставленными ранее в налоговую службу. Во время губернаторской гонки возможность выхода супруги Фургала из состава учредителей рассматривался, но тогда юридически это было невозможно из-за того, что кредитные линии не были закрыты.