Власти Хабаровского края сообщили об обыске в правительстве региона
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в правительстве Хабаровского края, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Надежду Томченко.
По ее словам, обыски прошли в понедельник, 18 ноября. «Они запросили ряд документов, получили их и ушли. Никого не задерживали», — уточнила она. По ее словам, документы сотрудникам правоохранительных органов передал замминистра промышленности края. Его фамилию Томченко не назвала.
По ее словам, некоторые источники счяитают, что губернатор края Сергей Фургал каким-то образом связан с деятельностью завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре и группой компаний «Торэкс», которая несколько лет назад купила имущественный комплекс предприятия.
«Фургал помог найти инвестора для завода», — сказала она. После сделки для возобновления производства необходимы были инвестиции. При получении кредита в банке поручителем тогда выступила супруга губернатора, ей пришлось стать соучредителем группы, пояснила Томченко. На тот момент сам Фургал был депутатом, и его супруга имела право заниматься коммерческой деятельностью. «В распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала», — уточнила пресс-секретарь губернатора. По ее словам, это подтверждается финансовой отчетностью группы, декларациям о доходах, а также другими документами, предоставленными ранее в налоговую службу. Во время губернаторской гонки возможность выхода супруги Фургала из состава учредителей рассматривался, но тогда юридически это было невозможно из-за того, что кредитные линии не были закрыты.
Ранее представитель «Амурстали» сообщил о проведении следственных действий на предприятии из-за поставщиков металлолома. По информации источника в правоохранительных органах края, обыски проводились по всей группе компаний «Торэкс».
Собственником и стратегическим инвестором «Амурстали» является созданная в 2007 г. ГК «Торэкс». По данным «СПАРК-Интерфакс», 25% группы принадлежит Ларисе Стародубовой — супруге Фургала.