ЛДПР стала правящей партией Хабаровского края

У нынешних выборов будет, весьма вероятно, несколько неожиданных победителей Николай Черкасов / ТАСС

В России прошел единый день голосования: 8 сентября выбирали 16 руководителей регионов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц.

Первым подсчет голосов завершился на Сахалине: после обработки 72,47% протоколов лидировал с результатом 61,1% врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, самовыдвиженец. Всю кампанию Лимаренко шел по грани второго тура, напоминает политолог Михаил Виноградов, сейчас ему очень важно избежать вопросов о задержке со вводом данных из Южно-Сахалинска, где подсчет вели преимущественно при помощи КОИБов.

В Хабаровском крае, где в прошлом году выборы губернатора выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, ЛДПР, похоже, получает статус правящей партии. На довыборах в Госдуму по одномандатному округу № 70 (Хабаровский край – Комсомольский) после обработки 26,9% протоколов с 39% голосов лидировал кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, кандидат от КПРФ Николай Платошкин (23,1%) – второй, певица Виктория Цыганова, шедшая от «Единой России», на третьем месте с 12,1% голосов. На выборах в законодательное собрание, по данным на 18.11 мск по единому округу, победу одержала ЛДПР – 56,2%, вторая с большим отрывом КПРФ (16%), «Единая Россия» с 13,4% третья. Человек, близкий к Госдуме, говорит, что «Единая Россия» не смогла победить и в одномандатных округах.

Виноградов называет такой итог ожидаемым. Фургал напоминает президента Украины Владимира Зеленского, считает он: несмотря на присутствие во власти, не вызывает усталости и раздражения, оставаясь номером один в крае.

В Иркутске «Единая Россия» проигрывает гордуму, которая избирает мэра города, сообщает политолог Александр Кынев: по предварительным данным, у партии власти будет меньше половины мест.

Зато в Забайкальском крае врио Александр Осипов, по данным обработки 37% протоколов, получил 90,2% голосов. Виноградов объясняет: Осипову удалось собрать ожидания после целой серии не очень удачливых предшественников. Соперничество Осипову составили чисто технические кандидаты, напоминает Кынев: ни одна парламентская партия своих представителей не выдвинула. Осипов вел свою кампанию, обещая экономическое чудо, в глубоко депрессивном регионе это совершенно безответственно и чревато кризисом, предупреждает эксперт.

Кандидат от «Единой России» – олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидировал на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 47,1% после обработки 3% протоколов.

В Санкт-Петербурге на губернаторских выборах явка к 18.00 была 23,69% (в 2014 г., с учетом досрочного голосования, – 25,76%). Выборы проходят без скандалов, сообщил председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко: получено всего пять жалоб технического характера, все они рассмотрены и удовлетворены. Это и не удивительно: недавно с выборов снялся коммунист Владимир Бортко, а на самом старте кампании – член ЛДПР Олег Капитанов, ему врио губернатора Александр Беглов предложил пост в городской администрации, соперниками Беглова остались депутаты заксобрания: кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Самая жаркая и жесткая борьба развернулась на муниципальных выборах, признал Миненко: во Фрунзенском районе по решению суда были удалены 13 членов УИК, из них 12 – из Партии роста. 10 исков по схожим случаям находятся на рассмотрении.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила об использовании административного ресурса депутатом Госдумы Михаилом Романовым, но в чем оно состояло, не сказала. «Надо очень тщательно разобраться с ситуацией и полиции, и партии «Единая Россия», и по линии правоохранительных органов, может, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия», – заявила Памфилова. Миненко заверил ее, что Романов уже получил замечания и высшего руководства «Единой России», и администрации, пока затих и не бесчинствует.

Большинство сообщений, поступивших на онлайн-ресурс «Карта нарушений», не подтвердилось, заверил Миненко: член петербургской УИК, которого якобы ударили на участке, сам упал, а облитая зеленкой дама не связана с избирательным процессом.

Памфилова потребовала от избирательных комиссий официально и громко опровергать сообщения, которые не соответствуют действительности, и пригрозила лгунам доской антипочета. Одним из претендентов может стать «Голос», который Памфилова обвинила в публикации жалоб из прошлого.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц указывает на ограничение прав наблюдателей и журналистов на участках: «Видимо, ЦИК счел, что проблема решена, и ослабил контроль, а комиссии вновь начали ограничивать права наблюдателей». Вернулись и технологии 2000-х гг., сетует он: подвозы и подкуп. «И третья проблема, – замечает Мельконьянц, – день голосования превратился в день агитации, кандидаты агитируют за себя и в интернете, и на улице».

Низкую явку в Санкт-Петербурге он объясняет низкой конкуренцией: «Избиратели могли проголосовать протестно, но, видимо, решили не ходить на выборы. Муниципальные выборы влияния на явку также не оказали».