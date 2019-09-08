Если предположения экзитполов верны, идея Алексея Навального удалась Сергеи Бобылев / ТАСС

Выборы в Мосгордуму могут проиграть несколько известных кандидатов от власти, рассказали собеседники «Ведомостей», знакомые с данными опросов на выходе из избирательных участков. (Предварительные итоги выборов подведены после подписания номера в печать.)

В округе № 15 лидер московских единороссов Андрей Метельский, по данным экзитполов, уступал кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову, а в округе № 12 председатель Мосгордумы, единоросс Алексей Шапошников проигрывал другому коммунисту – Александру Ефимову, сообщили два человека в «Единой России» и три собеседника, близкие к мэрии Москвы.

Еще два собеседника уточняли, что прохождение Шапошникова в новую гордуму пока на грани. Также не была гарантирована, по словам трех человек, близких к мэрии, победа проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары (в ее округе № 45, где к выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, лидировал кандидат от «Справедливой России» Магомет Яндиев) и депутата гордумы от «Единой России» Евгения Герасимова. Один из собеседников, тоже ссылаясь на данные экзитполов, говорит, что всего власть может проиграть десяток округов – не считая тех, что заранее согласованы для системной оппозиции.

В день выборов близкий к Кремлю и мэрии Фонд развития гражданского общества (ФРГО) намеревался опубликовать экзитполы по выборам в Мосгордуму, которые проводили компании Magram, Центр политических технологий и ВЦИОМ. За час до публикации фонд сообщил, что ее не будет: социологи получили очень высокий процент отказов от ответов. «Публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным», – подчеркивается в сообщении.

Метельский и помощница Шапошникова не ответили на звонки «Ведомостей», руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин отказался от комментариев до появления предварительных результатов голосования. Касамара сообщила, что незнакома с результатами экзитполов, но видела заявление ФРГО, что публикации не будет. «Ведомости» направили запрос руководителю пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнаре Пеньковой.

Всех трех партийцев, которые, по данным экзитполов, могли опередить кандидатов от власти, предложил поддержать политик Алексей Навальный по стратегии «Умное голосование». Смысл стратегии в том, чтобы отдать как можно больше голосов наиболее популярным из оппонентов властного кандидата.

Интрига с явкой

На 18.00 на участках побывало 17,2% избирателей. На предыдущих выборах в Мосгордуму на тот же час активность избирателей составила 17,5%, а окончательная явка оказалась рекордно низкой в истории выборов в Мосгордуму – 21%. Собеседники «Ведомостей», близкие к мэрии Москвы, говорили, что мэрия не исключала увеличения явки до 30% из-за роста протестных настроений. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вечером в воскресенье предположил, что окончательная явка может быть около 22%.

Явка будет 21–22%, гипотеза о ее росте за счет протестных акций и информационной кампании, на что рассчитывал Навальный, не подтвердилась, полагает руководитель ФРГО Константин Костин: «Но какой будет структура явки – главная интрига». Главными же выгодоприобретателями станут КПРФ и «Яблоко», считает эксперт: «У «Яблока» с высокой вероятностью проходят Сергей Митрохин и Евгений Бунимович, возможно, также поддержанная партией Дарья Беседина. У КПРФ старые депутаты могут проиграть, но зато появятся новички». Говорить о сенсациях пока сложно, данные экзитполов противоречивы, подчеркивает Костин: «Даже перспективы Шапошникова с Метельским достоверно оценить нельзя. У Метельского изначально планировалась конкурентная кампания, у Шапошникова в округе ничего такого не было».

Явка – порядка 20%, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Решающее значение имеет структура явки, эффективность мобилизации кандидатами сторонников. В округе на участки приходит порядка 30 000 человек, исход выборов могут решить 1000–2000 голосов, главную роль играет способность кандидата дать четкие мотивы прийти голосовать». Ситуация сильно напоминает муниципальные выборы в Москве в 2017 г., считает он: «Активность протестного электората оказалась несколько выше, в том числе из-за митинговой активности. Провластный избиратель четкие мотивы к голосованию видел не всегда, по крайней мере не во всех округах».

Пика политизации в Москве не произошло, хотя перед выборами не было ощущения, что все идут на участки, говорит политолог Михаил Виноградов: «Но пока непонятно, кто демобилизован, лоялисты или противники власти. Явка оказалась такой, что 500 голосов могут повлиять на результаты, невысокая активность избирателей не привела к доминированию управляемого голосования в пользу власти». В Москве исторически есть дефицит публичных политических фигур, соизмеримых с мэром, указывает он: «Известность Метельского перед выборами росла, но скорее в негативном ключе. Что касается Шапошникова, то его стартовая известность была невысока и в качестве «политика № 2» москвичи его не воспринимали». Стратегия «Умного голосования» оказалась наиболее рациональной из возможных оппозиционных тактик и сказалась на результатах, резюмирует Виноградов.

«В таких регионах нет колеблющихся – есть либо сторонники власти, либо ее противники. Вопрос в том, чья мобилизация оказалась сильнее», – комментирует низкую явку политолог Александр Кынев.

Электронные проблемы

Впервые на выборах в трех округах – № 1 (Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново) – было введено электронное голосование, в день выборов система работала с перебоями: желающие проголосовать получали сообщения, что они уже это сделали. В первой половине дня замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко сообщил, что сбой произошел из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней и что через час работу удалось восстановить, а сбой был вызван высокой явкой и активностью избирателей. Явка на 18.00 мск на электронных участках составила 87,7%.

Утром на 2,5 часа перестала работать форма для электронного голосования – часть избирателей не могли попасть на избирательный бюллетень, а те, кто уже ввел код авторизации, получили код ошибки, объясняет сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Департамент информационных технологий Москвы выяснил, что сломалось оборудование, проблему устранили. Избиратели, которые не смогли проголосовать, стали приходить на участки, но проголосовать там уже не могли. Когда работу системы восстановили, стали отправлять сообщения, что избиратели вновь могут проголосовать. Важно, чтобы не было двойного голосования, поэтому проверка будет проводиться вручную». Не исключено, что кандидаты могут потребовать аннулирования результатов, предполагает он. Среди проблем Мельконьянц перечисляет много конфликтных ситуаций с наблюдателями, сигналы по большому числу желающих проголосовать на дому и сообщения, что избиратели не находят себя в списках.