Шведская прокуратура прекратила дело Ассанжа об изнасиловании
Расследование, которое проводилось в Швеции в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за обвинения в изнасиловании, прекращено. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон на пресс-конференции в Стокгольме, передает местное издание The Local.
Она отметила, что считает потерпевшую «заслуживающей доверия и надежной». Однако, добавила Перссон, показания свидетелей были ослаблены тем временем, которое прошло с момента предполагаемого инцидента.
Обвинения в изнасиловании выдвинула против Ассанжа женщина, которая встретилась с ним на конференции WikiLeaks в Стокгольме в 2010 г. В 2012 г. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, и в 2017 г. шведское расследование дела было прекращено на том основании, что основатель Wikileaks недоступен для расследования.
В 2019 г. Эквадор отказал ему в дальнейшем пребывании на территории дипломатического представительства, где он провел прочти семь лет. Его сразу задержала британская полиция, а прокуратура Швеции возобновила расследование. Сам он всегда отвергал выдвинутые против него обвинения.
Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий американских властей в Ираке и Афганистане. Американские власти добиваются экстрадиции Ассанжа. Он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии секретной информации. В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Он вину не признает.