Шведская прокуратура прекратила дело Ассанжа об изнасиловании

Обвинения в изнасиловании выдвинула против Ассанжа женщина, которая встретилась с ним на конференции WikiLeaks в Стокгольме в 2010 г. В 2012 г. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, и в 2017 г. шведское расследование дела было прекращено на том основании, что основатель Wikileaks недоступен для расследования.