Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госресурсом в мире

Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба обходит по посещаемости портал госуслуг, сказал Акимов. По его словам, российский сайт «обязательно выйдет» на первое место после запуска линейки суперсервисов. Это система, которая позволит оказывать комплексные услуги. В частности, при оформлении ДТП, появлении нового члена семьи, когда нужно и получать социальные пособия, и оформлять документы, и прописать нового человека, зарегистрировать его по месту жительства, пояснил вице-премьер. «Мы назвали такую систему системой суперсервисов, «супер» – потому что это не моносервис, когда только одна услуга оказывается, а когда решается комплексная жизненная задача», – отметил Акимов.