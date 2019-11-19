Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госресурсом в мире
Вице-премьер Максим Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости государственным интернет-ресурсом мира. Об этом он рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи.
Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба обходит по посещаемости портал госуслуг, сказал Акимов. По его словам, российский сайт «обязательно выйдет» на первое место после запуска линейки суперсервисов. Это система, которая позволит оказывать комплексные услуги. В частности, при оформлении ДТП, появлении нового члена семьи, когда нужно и получать социальные пособия, и оформлять документы, и прописать нового человека, зарегистрировать его по месту жительства, пояснил вице-премьер. «Мы назвали такую систему системой суперсервисов, «супер» – потому что это не моносервис, когда только одна услуга оказывается, а когда решается комплексная жизненная задача», – отметил Акимов.
Первую услугу из линейки суперсервисов запустили в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 ноября с помощью сервиса жители могут оформить европротокол ДТП онлайн. В 2020 г. услуга будет доступна по всей стране.
Портал государственных услуг запустили в 2009 г. С помощью него можно получить доступ к информации о госуслугах, связанных с гражданством, соцобеспечением, налогами, образованием, страхованием и др. По данным Минкомсвязи, на портале зарегистрировано более 86,5 млн россиян.