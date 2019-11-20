Американский офицер рассказал о предложении стать министром обороны Украины

В конгрессе США в начале ноября запустили процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с Зеленским. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского президента, чтобы он содействовал расследованию возможных коррупционных связей сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Виндман был одним из сотрудников СНБ, которого допустили к прослушиванию этого разговора.