Американский офицер рассказал о предложении стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) США, подполковник Александр Виндман заявил, что власти Украины трижды предлагали ему стать министром обороны страны. Об этом он рассказал на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
По словам Виндмана, эти предложения он получил, когда приехал на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского в составе американской делегации. Их сделал Александр Данилюк, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Виндман все предложения отклонил и позже сообщил о них своему руководству.
Данилюк заявил изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз. Он добавил, что не мог бы серьезно предлагать такую должность без прямого согласия Зеленского.
В конгрессе США в начале ноября запустили процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с Зеленским. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского президента, чтобы он содействовал расследованию возможных коррупционных связей сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Виндман был одним из сотрудников СНБ, которого допустили к прослушиванию этого разговора.