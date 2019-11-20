Путин назвал Зеленского «симпатичным, искренним человеком»

Путин отметил «определенные позитивные шаги» по урегулированию, такие как разведение сил у Золотого и Петровского в Донбассе. «Хотя обстрелы с украинской стороны еще продолжаются, но я все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны», – заявил президент. По его словам, на этих территориях «нужно поддерживать правопорядок», но не силами украинской национальной гвардии, которая «в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов». В случае их возвращения поступит зеркальный ответ со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает Путин. «Но надеюсь, что этого не произойдет, а если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами. А стороны конфликта – это киевская власть и представители Донбасса – ЛНР и ДНР», – указал он.