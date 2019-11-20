Путин назвал Зеленского «симпатичным, искренним человеком»
Президент Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним, симпатичным человеком. Так он ответил на вопрос о том, какие у него отношения с Зеленским и возможно ли урегулировать ситуацию в Донбассе. «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним незнакомы. По телефону мы разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю», – сказал Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Путин отметил «определенные позитивные шаги» по урегулированию, такие как разведение сил у Золотого и Петровского в Донбассе. «Хотя обстрелы с украинской стороны еще продолжаются, но я все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны», – заявил президент. По его словам, на этих территориях «нужно поддерживать правопорядок», но не силами украинской национальной гвардии, которая «в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов». В случае их возвращения поступит зеркальный ответ со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает Путин. «Но надеюсь, что этого не произойдет, а если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами. А стороны конфликта – это киевская власть и представители Донбасса – ЛНР и ДНР», – указал он.
Он выступил против пересмотра минских соглашений и отмены закона об особом статусе Донбасса, который согласовали власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
15 ноября власти Франции сообщили о том, что следующая встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже. Практически сразу после этого объявления Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе в 2018 г.