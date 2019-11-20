Главком ВМС Украины: Россия «угробила» корабли из Керченского пролива
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью «4 каналу». «Они [корабли] своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», – сказал он (цитата по «Громадське»).
Задержание Россией украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яна Капа» произошло год назад – в конце ноября 2018 г. По версии российских властей, корабли незаконно вошли в российские территориальные воды. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и заявляли, что Россия была предупреждена о проходе кораблей.
15 ноября Франция, Германия и Украина объявили, что саммит нормандской четверки по урегулированию конфликта в Донбассе должен состояться 9 декабря. Вслед за этим «Коммерсантъ» написал, что перед этим мероприятием Россия передаст Украине задержанные корабли. МИД связь этих двух событий опровергал. Тем не менее корабли действительно были возвращены украинской стороне. Это произошло 18 ноября.