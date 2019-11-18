Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Задержание Россией украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яна Капа» произошло год назад – в конце ноября 2018 г. По версии российских властей, они незаконно вошли в российские территориальные воды. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и заявляли, что Россия была предупреждена о проходе кораблей.