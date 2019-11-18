Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Как отметило ведомство, передача стала возможной после того, как завершились следственные действия, связанные с этими кораблями. Их нахождение в России для продолжения уголовного процесса не требуется, добавило министерство.
15 ноября французские, германские и украинские власти объявили о том, что 9 декабря состоится саммит нормандской четверки – Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Российские власти 18 ноября подтвердили дату мероприятия. «Коммерсантъ» писал, что передача кораблей должна произойти до саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции в нормандском формате. МИД России заявлял, что не увязывает передачу кораблей с предстоящим саммитом.
Задержание Россией украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яна Капа» произошло год назад – в конце ноября 2018 г. По версии российских властей, они незаконно вошли в российские территориальные воды. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и заявляли, что Россия была предупреждена о проходе кораблей.