Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

На следующий день Министерство иностранных дел России заявило, что не стоит связывать возможную передачу судов с предстоящим саммитом. «Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», – сказал «Интерфаксу» представитель МИДа, отметив, что передача кораблей может быть осуществлена только под гарантии сохранности судов как вещественных доказательств.