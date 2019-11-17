5 часов назад / Обновлено Час назад / Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Два артиллерийских катера и баркас покинули Керчь
Дарья Коржова
Дарья Коржова
Ожидается, что передача состоится в нейтральных водах Черного моря /Alla Dmitrieva / REUTERS

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов. По его данным, два артиллерийских катера и баркас уже покинули Керчь, где они находились с момента ареста. Другой информацией адвокат не располагает.

Пограничное управление ФСБ по Крыму подтвердило информацию. «В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна – буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" – буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне», – приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства. Пограничники уточнили, что передача должна состояться 18 ноября.

Буксировка украинских кораблей из порта в Керчи. Фотографии

Задержанные в Керченском проливе суда будут переданы Украине
Политика

О том, что в Керчи началась буксировка задержанных украинских кораблей, ранее сообщили «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным «Коммерсанта», первым причал Керченского морского вокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров – «Бердянск». На его борту, по данным издания, заделана пробоина, полученная год назад. Операция проходит под контролем российских пограничников, морской вокзал оцеплен полицией, рассказали «Коммерсанту» очевидцы.

Ожидается, что передача состоится в нейтральных водах Черного моря, об этом сообщает ряд СМИ. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, корабли движутся к мысу Тарханкут. По данным украинского издания «Думская», передача запланирована в открытом море примерно в 60 милях от Одессы.

Власти России и Украины пока не комментируют передачу кораблей. Накануне вечером помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе, других подробностей он не привел.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов. По данным издания, этот вопрос должен быть урегулирован до саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), который запланирован на 9 декабря.

На следующий день Министерство иностранных дел России заявило, что не стоит связывать возможную передачу судов с предстоящим саммитом. «Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», – сказал «Интерфаксу» представитель МИДа, отметив, что передача кораблей может быть осуществлена только под гарантии сохранности судов как вещественных доказательств.

Ранее по теме: Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь

Два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. Украина утверждала, что запрашивала разрешение на проход под Крымским мостом, и называла случившееся провокацией. Суда и их экипажи (24 человека) были арестованы. В сентябре этого года Россия передала задержанных моряков Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами. Корабли оставались в Керчи в качестве вещдоков.

Как сообщает ТАСС, следователи ФСБ уже исключили корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом агентству сказал источник в правоохранительных органах, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.