СМИ сообщили о начале передачи задержанных кораблей Украине
В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. Первым, по их данным, причал Керченского морского вокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров – «Бердянск». На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Операция проходит под контролем российских пограничников, отмечает издание. Морской вокзал оцеплен полицией.
Информацию о начале передачи украинских кораблей подтвердил источник «Интерфакса». «Буксировка началась, передача состоится в нейтральных водах в ближайшее время», – сказал собеседник агентства.
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения украинских кораблей, задержанных в прошлом году российскими пограничниками в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. Российская сторона пока никак не комментирует эту информацию.
Два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. Украина утверждала, что запрашивала разрешение на проход под Крымским мостом, и называла случившееся провокацией. Суда и их экипажи были арестованы. В сентябре этого года Россия передала задержанных моряков Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами. Корабли оставались в Керчи под арестом.
В пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли до саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), который запланирован на 9 декабря.