СМИ сообщили о начале передачи задержанных кораблей Украине

Два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. Украина утверждала, что запрашивала разрешение на проход под Крымским мостом, и называла случившееся провокацией. Суда и их экипажи были арестованы. В сентябре этого года Россия передала задержанных моряков Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами. Корабли оставались в Керчи под арестом.