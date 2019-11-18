Песков подтвердил дату встречи лидеров в нормандском формате

На вопрос об ожиданиях Кремля от саммита «четверки» Песков ответил, что не будет «высказывать какие-то ожидания». «Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой – это мы с сожалением констатируем – перерыв в работе нормандского формата, и давайте не будем завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», – подчеркнул пресс-секретарь.