Песков подтвердил дату встречи лидеров в нормандском формате
Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции в нормандском формате запланирована на 9 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», – сказал он.
На вопрос об ожиданиях Кремля от саммита «четверки» Песков ответил, что не будет «высказывать какие-то ожидания». «Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой – это мы с сожалением констатируем – перерыв в работе нормандского формата, и давайте не будем завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», – подчеркнул пресс-секретарь.
15 ноября Елисейский дворец – администрация французского президента Эмманюэля Макрона – сообщил, что встреча лидеров четырех стран в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Эту информацию подтверждала украинская и германская стороны. Российские власти ранее эту информацию официально не подтверждали.
Вслед за объявлением французскими властями даты встречи в нормандском формате «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что Россия передаст Украине корабли, которые она задержала во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Газета сообщала, что это должно произойти до встречи «четверки». Передача кораблей началась 17 ноября и должна завершиться в понедельник, 18 ноября. МИД России заявлял, что не увязывает передачу кораблей с предстоящим саммитом.