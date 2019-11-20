ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В октябре ФСБ сообщила о задержании в Крыму члена украинских экстремистских организаций, готовившего взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Ведомство уточняло, что подозреваемый был задержан в городе Саки, у него есть российское гражданство. Имя задержанного не раскрывалось, но «Настоящее время» со ссылкой на «Крым реалии» писало, что в Крыму был задержан 60-летний проукраинский активист Олег Приходько. Крымское управление ФСБ открыло дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.