ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ. В ведомстве не стали называть имя задержанного, уточнив лишь, что он служит в Южном военном округе.
По данным российской спецслужбы, задержанный выполнял задание Главного управления разведки минобороны Украины – он собирал секретные данные о российских военных и передавал их Киеву. Его деятельность могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в ведомстве. В отношении военного возбуждено уголовное дело о госизмене.
Другие подробности дела не приводятся.
В октябре ФСБ сообщила о задержании в Крыму члена украинских экстремистских организаций, готовившего взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Ведомство уточняло, что подозреваемый был задержан в городе Саки, у него есть российское гражданство. Имя задержанного не раскрывалось, но «Настоящее время» со ссылкой на «Крым реалии» писало, что в Крыму был задержан 60-летний проукраинский активист Олег Приходько. Крымское управление ФСБ открыло дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.